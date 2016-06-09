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HAVALANDIRMA BOZULDU, 28 BİN TAVUK TELEF OLDU


HAVALANDIRMA BOZULDU, 28 BİN TAVUK TELEF OLDU
Tarih : 09 Haziran 2016, 16:53
Puan Ver : Havalandırma Bozuldu, 28 Bin Tavuk Telef Oldu(7/10)9


Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tavuk çiftliğinin bilgisayar desteğiyle çalışan havalandırma sistemi bozulunca 28 bin tavuk havasız kalarak telef oldu.

Taraklı ilçesi Mahdumlar Mahallesinde Yasin Türkan'a ait tavuk çiftliğinde, bilgisayardaki arıza sebebiyle havalandırma sistemi bozuldu. Fanların çalışmamasından dolayı çiftlikte bulunan 28 bin tavuk havasız kalması sonucu telef oldu. Sabaha karşı kümese giden Türkan, gördüğü manzara karşısında şoke olurken, telef olan tavuklar açılan çukurlara gömüldü.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri çiftliğe gelerek zarar tespit raporu tuttu. Konuyla ilgili toplam zararın yaklaşık 200 bin lira olduğu belirtildi.








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