

Alınan bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyerek Cacabey Yeraltı Çarşısı'nın sarraflar bölümüne gelen M.Ü, çarşıdaki kuyumcuya girip, "Üzerimde bomba var" diyerek altınları istedi. Kuyumcuyla bir süre tartışan M.Ü, daha sonra dükkandan çıkarak, poşet içerisinde getirdiği havai fişekleri çarşı içinde patlattı. Patlamanın etkisiyle hasar gören dükkanlardaki altınları alarak kaçmaya çalışan M.Ü, çevredekilerin ve esnafın müdahalesiyle yakalandı. Linç girişiminde bulunulan M.Ü, polisin müdahalesiyle vatandaşların elinden alındı. Ağır yaralanan M.Ü, ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Havai fişeklerin patlaması nedeniyle çok sayıda dükkanda hasar ve yoğun duman oluştu.