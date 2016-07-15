O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

HAVAİ FİŞEKLE HIRSIZLIK YAPMAYA KALKTI LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ


HAVAİ FİŞEKLE HIRSIZLIK YAPMAYA KALKTI LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
Tarih : 15 Temmuz 2016, 14:50
Puan Ver : Havai Fişekle Hırsızlık Yapmaya Kalktı Linç Edilmek İstendi(5/10)6


Alınan bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyerek Cacabey Yeraltı Çarşısı'nın sarraflar bölümüne gelen M.Ü, çarşıdaki kuyumcuya girip,  "Üzerimde bomba var" diyerek altınları istedi. Kuyumcuyla bir süre tartışan M.Ü, daha sonra dükkandan çıkarak, poşet  içerisinde getirdiği havai fişekleri çarşı içinde patlattı. Patlamanın etkisiyle hasar gören dükkanlardaki altınları alarak  kaçmaya çalışan M.Ü, çevredekilerin ve esnafın müdahalesiyle yakalandı. Linç girişiminde bulunulan M.Ü, polisin müdahalesiyle vatandaşların  elinden alındı. Ağır yaralanan M.Ü, ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim  Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Havai fişeklerin patlaması nedeniyle çok sayıda dükkanda hasar ve  yoğun duman oluştu.








Etiketler: Havai  Fişekle  Hırsızlık  Yapmaya  Kalktı  Linç  Edilmek  İstendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER