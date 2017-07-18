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HAVADAN SİLİVRİ SAHİLLERİ: ÇAMURA BULANMIŞ KOCA BİR DERYA!


Havadan Silivri sahilleri: Çamura bulanmış koca bir derya!
Tarih : 18 Temmuz 2017, 16:00
Puan Ver : Havadan Silivri Sahilleri: Çamura Bulanmış Koca Bir Derya!(10/10)6

İstanbul'da Şiddetli yağışın etkisi ile meydana gelen su baskınları sonrası Silivri'de denize karışan sel suları denizin rengini çamura buladı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Etkili olan şiddetli yağış sonrası denize karışan sel sularının Silivri Sahilleri'ni çamur rengine bürümesi havadan görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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