HAVADAN SİLİVRİ SAHİLLERİ: ÇAMURA BULANMIŞ KOCA BİR DERYA!
İstanbul'da Şiddetli yağışın etkisi ile meydana gelen su baskınları sonrası Silivri'de denize karışan sel suları denizin rengini çamura buladı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Etkili olan şiddetli yağış sonrası denize karışan sel sularının Silivri Sahilleri'ni çamur rengine bürümesi havadan görüntülendi.
Kaynak: haberinburada
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