Havadan İnternet mi diyorsunuz? O zaman Haberimizi okumaya devam edin.



ABD'nin New Mexico eyaletindeki Virgin Galactic'in: “Gateway to Space” Terminalinde bulunan Telsizler ve çok sayıdaki Drone'la denemeler yapan Google; Projeye: “Skybender” adını koymuş.



Milimetrik Radyo Dalgalarıyla çalışan Skybender, teorik olarak saniyede onlarca gigabyte veri aktarabiliyor.



Bunun 4G LTE teknolojisinden 40 kata kadar daha hızlı Veri Aktarımı anlamına geldiğini de sizlere hatırlatalım.



Buna karşın milimetrik Radyo Dalgalarının daha kısıtlı alana sinyal göndermeleri Google'ın karşılaştığı en büyük sorun olmuş.



Google şu an Radyo Dalgalarının menzilini nasıl genişletebileceği üzerinde uzun bir süredir kafa yoruyor. Türkiye'de 4.5G İnterneti konuştuğumuz şu günlerde 5G İnternet için Google'ın Projesi; TeknolojiSeverler için çok önemli.



Google; Güneş Enerjisiyle çalışan Drone'lar sayesinde Gökyüzünden, 5G İnternet servisi sunmak istiyor. Bunun için çalışmalara çoktan başlanılmış bile. Bakalım, Projenin sonu nasıl sonuçlanacak? Bekleyip göreceğiz.



