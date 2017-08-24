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HAVADA TEHLİKELİ ANLAR! YOLCU, UÇUŞ ESNASINDA KABİN KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI


Havada Tehlikeli Anlar! Yolcu, Uçuş Esnasında Kabin Kapısını Açmaya Çalıştı
Tarih : 24 Ağustos 2017, 20:30
Puan Ver : Havada Tehlikeli Anlar! Yolcu, Uçuş Esnasında Kabin Kapısını Açmaya Çalıştı(6/10)2

İlginç olay geçtiğimiz cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Los Angeles - Minneapolis seferini gerçekleştiren uçakta bulunanlar, bir yolcunun iniş sırasında kabin kapısını açmaya çalışması nedeniyle büyük tehlike atlattı. Olayı engelleyen mürettebat, yolcular tarafından alkışlandı.

"UÇAK PERSONELİ MUHTEŞEM BİR İŞ GERÇEKLEŞTİRDİ"

CBS Minnesota'ya konuşan Richard Munassi isimli yolcu American Airlines personelinin muhteşem bir iş gerçekleştirdiğini, özellikle de pilotun herkesin sakin kalmasını sağlayarak büyük bir panik yaşanmasını engellediğini belirtti.

NE OLDUYSA PİLOTUN İNİŞ ANONSUNDAN HEMEN SONRA OLDU

Görgü tanıklarına göre olay, uçağın Minneapolis - St. Paul Uluslararası Havalimanı'na inişi esnasında, pilotun iniş anonsundan hemen sonra gerçekleşti.

UÇAKTA TANSİYON YÜKSELDİ

Munassi ifadesinin devamında ise uçakta bağrışmaların ve çığlıkların olduğunu, hatta yolculardan iki tanesinin yumruklaştığını söyledi. Bir diğer görgü tanığı Salman Elmi ise önce yolcuların genç adamı engellemeye çalıştıklarını ve ardından uçak personelinin geldiğini söyledi. "Çılgınca bir şeydi" diyen Elmi, yolculardan bir tanesinin de genç adamı dövmeye kalktığını söyledi.

American Airlines şirketinden bir yetkili de olayı FBI'ya bildirdi. Havalimanı yetkililerinden ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

HAVADAYKEN ACİL İNİŞ KAPISI AÇILABİLİR Mİ?

Uçuş uzmanları ve uçak mühendislerinin açıklamalarına göre, uçak havadayken çıkış kapılarının ya da acil durum kapaklarının açılması mümkün değil. Çünkü bu kapılar içeri doğru açılıyor ve uçaktaki hava basıncı ile uçağın dışındaki hava basıncı arasındaki fark bir insanın bu kapıyı içeriden açmasını olanaksız kılıyor. Panik halindeki bir yolcu herhangi bir sebeple uçağın kapısını açmaya çalışırsa, uçak içerisinde saatlerce uğraşsa dahi kapının açılmasını sağlayamayacaktır. Bununla birlikte kapıların bir çok elektronik ve mekanik kilit ve sürgü sistemleri ile kilitlendiğini de unutmamamız gerekir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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