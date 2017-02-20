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havada sıra dışı anlar! jetler yolcu uçağının önünü kesti

HAVADA SIRA DIŞI ANLAR! JETLER YOLCU UÇAĞININ ÖNÜNÜ KESTİ

Londra'ya doğru seyreden yolcu uçağı kontrol kulesi ile irtibat kuramadı, iki Alman jeti hızla havalandı. Gökyüzünde eşine az rastlanır anların kaydedildiği videoda siyah bir cisim de var.

Tarih : 20 Şubat 2017, 16:52
Puan Ver : Havada Sıra Dışı Anlar! Jetler Yolcu Uçağının Önünü Kesti(5/10)4


İki Alman savaş jeti, hava kontrol kulesinin pilotla irtibatı kaybetmesi üzerine İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden bir yolcu uçağının önünü kesti.



Hindistan Mumbai'den kalkan İngiliz Havayollarına ait yolcu uçağı, Köln üzerindeyken kuleyle irtibat kuramadı.



Bunun üzerine iki savaş uçağı hızla gökyüzüne havalanıp yolcu uçağına yetişti. İngiliz Havayolları uçağının pilotu bu sırada acil hat ile iletişime geçip yoluna devam etti.



 



kaynak:milliyet








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