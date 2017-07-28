İstanbul'da etkili olan dolu yağışı hava ulaşımını da felç ettii. Atlasglobal Havayollarının İstanbul-Ercan seferini yapan tarifeli uçağı, kalkıştan kısa süre sonra dolu yağışının "radom" olarak adlandırılan burun kısmında hasar meydana getirmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na döndü.

5 BİN FEETTE DOLU YAĞIŞINA YAKALANDI

Atatürk Havalimanı'ndan KKTC'ye hareket eden "Airbus A320" tipi Atlasglobal uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra 5 bin feet (1500 metre) yükseklikteyken dolu yağışına yakalandı. Yağış nedeniyle uçağın ön kokpit camlarının çatladığı tespit edildi.

UÇAĞIN BURUN KISMINDA CİDDİ HASAR OLUŞTU

Uçağın kaptan pilotu kule ile irtibata geçerek, Atatürk Havalimanı'na dönüş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak havalimanına sorunsuz indi. Yapılan ilk kontrollerde uçağın "radom" olarak adlandırılan burun kısmında ciddi hasar meydana geldiği belirlendi.

KOKPİT CAMLARI ÇATLADI PİLOT YAN CAMLARA BAKARAK İNİŞİ YAPTI

Kokpit camları, dolu nedeniyle çatlayan uçağın pilotlarının, inişin ardından taksi yolunda yandaki camlara bakarak, başarıyla indirdiği belirtildi. Yolcuların başka bir Atlasglobal uçağıyla Ercan'a hareket ettiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada