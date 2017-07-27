HAVADA BULUNAN UÇAĞIN KANATLARI VE BURNU YAĞAN DOLU YÜZÜNDEN DELİK DEŞİK OLDU
İstanbul'da etkili olan fırına ve yağış, kentte hayatı tam anlamıyla felç etti. Ulaşım aksadı, metro, metrobüs, marmaray seferleri durdu. Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, camilerin minareleri devrildi.
YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
İstanbul'da yer yer yumruk büyüklüğüne ulaşan dolu yağdı. Dolu nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında uçuşlar aksadı.
HAVADA BÜYÜK PANİK
Dolu yağışına havada yakalanan bir yolcu uçağında ise facianın eşiğinden dönüldü. Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, İstanbul'a iniş yaptığı sırada doluya yakalandı.
Yağan dolu, uçağın burun radarını ve kanatlarını delik deşik ederken, uçak son anda piste indi.
CAN KAYBI MEYDANA GELMEDİ
Uçak içerisinde kısa süreli paniğe neden olan olayda, herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.
UÇAKTA MADDİ HASAR OLUŞTU
Piste zorlukla inen uçakta ise ağır ölçüde maddi hasar oluştu
Kaynak: haberinburada
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