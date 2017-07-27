İstanbul'da etkili olan fırına ve yağış, kentte hayatı tam anlamıyla felç etti. Ulaşım aksadı, metro, metrobüs, marmaray seferleri durdu. Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, camilerin minareleri devrildi.

YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

İstanbul'da yer yer yumruk büyüklüğüne ulaşan dolu yağdı. Dolu nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında uçuşlar aksadı.

HAVADA BÜYÜK PANİK

Dolu yağışına havada yakalanan bir yolcu uçağında ise facianın eşiğinden dönüldü. Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, İstanbul'a iniş yaptığı sırada doluya yakalandı.

Yağan dolu, uçağın burun radarını ve kanatlarını delik deşik ederken, uçak son anda piste indi.

CAN KAYBI MEYDANA GELMEDİ

Uçak içerisinde kısa süreli paniğe neden olan olayda, herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.

UÇAKTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Piste zorlukla inen uçakta ise ağır ölçüde maddi hasar oluştu

Kaynak: haberinburada