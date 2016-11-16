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HAVAALANINA ULAŞTILAR: TÜRKİYE SINIRDA !


HAVAALANINA ULAŞTILAR: TÜRKİYE SINIRDA !
Tarih : 16 Kasım 2016, 15:44
Puan Ver : Havaalanına Ulaştılar: Türkiye Sınırda !(5/10)2


Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den kurtarmak için 17 Ekim'de başlatılan büyük operasyonda yer alan Şii milisler Haşdi Şabi, batıda bulunan Türkmen kenti Telafer'e doğru ilerlediğini açıkladı.



Uluslararası haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, İran destekli grup Haşdi Şabi Telafer'in güneyindeki askeri havaalanına ulaştı.



Halihazırda Telafer kent merkeziyle havaalanı arasında yaklaşık 25 kilometre bir mesafe bulunuyor.



 



kaynak:milliyet








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