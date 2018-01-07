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Hava Yolu Yolcu Sayısı 193 Milyonu Aştı
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Hava Yolu Yolcu Sayısı 193 Milyonu Aştı

HAVA YOLU YOLCU SAYISI 193 MİLYONU AŞTI

Türkiye genelinde geçen yıl hava yolu yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 193 milyonu aştı.

Tarih : 07 Ocak 2018, 20:40
Puan Ver : Hava Yolu Yolcu Sayısı 193 Milyonu Aştı(7/10)3

Türkiye genelinde geçen yıl havayolu yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 193 milyon 318 bin 708 olarak gerçekleşti. AA muhabirinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgilere göre, 2017 yılının Aralık ayında, havalimanlarındaki iniş-kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 4,8 artışla 70 bin 803, dış hatlarda ise yüzde 5,1 artışla 38 bin 99 oldu.

ÜST GEÇİŞ TRAFİĞİ YÜZDE 11,6 ARTTI

Söz konusu ayda üst geçiş (overflight) trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artışla 34 bin 467 olarak gerçekleşti. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği, üst geçişlerle yüzde 6,4 artışla 143 bin 369'a ulaştı.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği aralık ayında, önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18 artışla 9 milyon 68 bin 11, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17 artışla 5 milyon 82 bin 394 oldu. Böylece direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 artışla 14 milyon 163 bin 41 olarak gerçekleşti.

Havalimanlarındaki yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, aralık ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 12,9 artışla 63 bin 103 tona, dış hatlarda yüzde 8 artışla 188 bin 844 tona, toplamda ise yüzde 9,2 artışla 251 bin 948 tona ulaştı.

UÇAK TRAFİĞİ ARTTI

Geçen yıl havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yıla göre, iç hatlarda yüzde 2,8 artışla 910 bin 684, dış hatlarda yüzde 3,8 artışla 588 bin 435, toplamda ise yüzde 3,2 artışla 1 milyon 499 bin 119'a yükseldi. Aynı dönemde üst geçiş trafiği yüzde 9,6 artışla 413 bin 97'ye çıktı. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle yüzde 4,5 artışla 1 milyon 912 bin 216'ya ulaştı.Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl iç hat yolcu trafiği yüzde 6,9 artışla 109 milyon 599 bin 161, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17,1 artışla 83 milyon 432 bin 585 oldu. Böylece geçen yıl sonu itibarıyla direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 193 milyon 318 bin 708 olarak gerçekleşti.Havalimanları yük trafiği ise yıl sonu itibarıyla iç hatlarda yüzde 3,9 artışla 891 bin 157 ton, dış hatlarda yüzde 12,4 artışla 2 milyon 494 bin 364 ton, toplamda ise yüzde 10 artışla 3 milyon 385 bin 522 ton oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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