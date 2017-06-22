HAVA VE GÜNEŞ DİYETİ ÖLDÜRDÜ
Sadece “güneş ışığı, çay ve çikolatalı bisküvi”yle beslendiği öne sürülen 62 yaşındaki kadın, öldü. Soruşturma açan polis, kadının kız kardeşi ve iki arkadaşını ihmalkârlıkla suçladı
Hollanda'nınUtrech kentinde yaşayan 62 yaşındaki Jeannette adlı kadının 8 Haziran'da ölmesi üzerine büyük bir soruşturma açıldı. Kadının kız kardeşi Leonoor ve iki arkadaşıyla, Avustralyalılar arasında son dönemde popüler olan ve "sadece nefes alarak ve güneşle yaşanabileceğini" savunan "Breatharianism" akımının takipçileriydi. Akımın kurucusu Jasmuheen'e göre "insanoğlunun yaşamaya devam etmek için yemek yemeye ihtiyacı yok ve sadece güneş ışığından gerekli besinleri alabilir".
Gerçek adı Ellen Greve olan kadın, 19 yaşından beri sadece çay, güneş ışığı ve nadiren çikolatalı bisküviyle beslendiğini iddia ediyor. Jeannette'in takip ettiği diyetin de bu türden olduğu belirtiliyor. Dört arkadaş "www.contactmuziek. nl" adresli web sitelerinde 2014'ten bu yana kendilerini daha iyi hissetmek ve müziklerine yoğunlaşmak için yiyecekle ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Sitedeki açıklamada, "Sadece meyve ve bitki suyu içerek, şarkılar güzelleşiyor. Böylece nefes almaya, hislere ve duygulara daha fazla zaman kalıyor" ifadeleri yer alıyor.
kaynak:sabah
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