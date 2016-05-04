

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının gelecek hafta başından itibaren yaz mevsimi değerlerine yaklaşacağını bildirdi.



Yurdun güneydoğusu hariç diğer bölgelerde yağış görüleceğine dikkati çeken Şen, "Son değerlendirmelerimize göre bu hafta sonuna kadar yurdun güneydoğusu hariç diğer bölgelerde yağışlar görülecek.



Doğu'da ise hafta sonu dahil olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlarda yıldırım ve su baskını olasılığı yüksek. Pazartesi gününden itibaren de yurt genelinde hava sıcaklıkları önemli derecede artacak, yaz değerlerine yaklaşacak. Yağışlara ise bir süre ara var." değerlendirmesinde bulundu.