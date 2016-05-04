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HAVA SICAKLIKLARI YAZ DEĞERLERİNE ULAŞACAK!


HAVA SICAKLIKLARI YAZ DEĞERLERİNE ULAŞACAK!
Tarih : 04 Mayıs 2016, 09:21
Puan Ver : Hava Sıcaklıkları Yaz Değerlerine Ulaşacak!(10/10)10


İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay  Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan  Şen, hava sıcaklıklarının gelecek hafta başından itibaren yaz mevsimi değerlerine  yaklaşacağını bildirdi.

Yurdun güneydoğusu hariç diğer bölgelerde yağış görüleceğine dikkati  çeken Şen, "Son değerlendirmelerimize göre bu hafta sonuna kadar yurdun  güneydoğusu hariç diğer bölgelerde yağışlar görülecek.

Doğu'da ise hafta sonu  dahil olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlarda yıldırım ve su baskını  olasılığı yüksek. Pazartesi gününden itibaren de yurt genelinde hava sıcaklıkları  önemli derecede artacak, yaz değerlerine yaklaşacak. Yağışlara ise bir süre ara  var." değerlendirmesinde bulundu.








Etiketler: Hava  Sıcaklıkları  Yaz  Değerlerine  Ulaşacak    haber

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