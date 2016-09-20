

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte Türkiye sıcak havalara veda ediyor. Hava sıcaklıklarında 10 dereceye varan düşüşler yaşanacak. Ayrıca, bu gece ve yarından itibaren yurdun büyük bir bölümünde yağış var. Meteoroloji bugün öğleden sonrası için Karadeniz'de de sel uyarısında bulundu.



Kışlıkları hazırlamanın vakti geldi, sonbaharın ilk yağmurları geliyor.



Bu gece ve yarın ülkenin genelinde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli yağmur var. Yağışın yanısıra rüzgar da kuvvetli esecek.



Balkanlar'dan gelen bu yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklar çarşamba-pazar arasında 8-10 derece azalacak, 19-25 derece aralığına inecek.