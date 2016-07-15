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HAVA SICAKLIĞI DAHA DA ARTACAK


HAVA SICAKLIĞI DAHA DA ARTACAK
Tarih : 15 Temmuz 2016, 11:01
Puan Ver : Hava Sıcaklığı Daha Da Artacak(10/10)12


Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Ege Bölgesi'nde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki hafta başına kadar artarak, mevsim normallerinin 3 ila 9 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

Hafta sonuna kadar beklenen en yüksek hava sıcaklıkları İzmir'de 38, Manisa'da 41, Balıkesir'de 40 derece olacak. Yetkililer, yüksek hava sıcaklığının neden olabileceği olumsuzluklara karşı, başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınmaması hususunda tedbirli olunmasını istedi.








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