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HAVA SICAKLIĞI 6 DERECEYE KADAR ARTACAK


HAVA SICAKLIĞI 6 DERECEYE KADAR ARTACAK
Tarih : 23 Şubat 2017, 10:14
Puan Ver : Hava Sıcaklığı 6 Dereceye Kadar Artacak(5/10)7


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği, sabah saatlerinde Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacak, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacak.



Hava sıcaklıklarının 6 dereceye kadar artması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin geneli parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

 



 



kaynak:yenişafak






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