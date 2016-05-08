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hava sıcaklığı 6 derece artacak

HAVA SICAKLIĞI 6 DERECE ARTACAK

Bugün Marmara Bölgesi, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra Bursa ve Bilecik çevreleri kısa süreli sağanak yağışlı geçecek.

Tarih : 08 Mayıs 2016, 12:08
Puan Ver : Hava Sıcaklığı 6 Derece Artacak(10/10)7


Hava sıcaklığı Türkiye genelinde 3 ila 6 derece artacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile öğleden sonra İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Bingöl, Muş, Van ve Bitlis çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı ise Türkiye genelinde 3 - 6 derece artacak.



Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Bölgelerde hava durumu



MARMARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra Bursa ve Bilecik çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



DOĞU ANADOLU: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş, Van ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek.








Etiketler: Hava  Sıcaklığı  6  Derece  Artacak    haber

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