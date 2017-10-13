HAVA OPERASYONUNDA 6 TERÖRİST ÖLDÜ! BİRİ MAVİ KATEGORİDE YER ALIYOR
Mardin Kızıltepe'de düzenlenen hava operasyonunda ölen 6 teröristten birinin mavi kategoride yer alan "Rubar Quser" kod adlı Şerif Başboğa olduğu tespit edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Mardin'in Kızıltepe kırsalına yönelik 21 Eylül'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde mavi kategoride yer alan "Rubar Quser" kod adlı Şerif Başboğa olduğu tespit edildi.
5 EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yurtiçi olaylar ve günlük faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonlarda, tespit edilen 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.
BİR İŞBİRLİKÇİ GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Hani ve Kocaköy ilçelerindeki operasyonlarda, bir av tüfeği, 6 bin 500 kök kenevir bitkisi, 50 kilo kubar esrar ele geçirildi, olaya ilişkin bir işbirlikçi yakalandı. Diyarbakır Çınar'da ise güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen adli aramada, iki bina içerisinde 45 tüp, 4 telsiz ele geçirildi, bir işbirlikçi gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türk Askerlerinin Girdiği İdlib'in Atme Kasabasında Pyd'yle Çatışma!
- Erdoğan: Bu Gece Pensilvanya'dan Tehditler Aldık
- İşte Pendik'te Liseli Helin Palandöken'e Kıyan Sapık Saldırgan
- İlk Kez Görüntülendi! Erdoğan'ı Yerli Silahlarla Koruyacaklar
- Vize Krizinin Mimarı, 17-25 Aralık'tan 1 Ay Önce Mali Şubede Fetö'cü Müdürle Görüşmüş
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fikret Orman Pozisyona Sinirlendi, Stadı Terk Etti
- Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Monaco, Lyon'a 3-2 Yenildi
- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Beşiktaş Gibi Oynasam Zaten Yenilirim
- Oğuzhan Özyakup'tan Maç Sonu İtirafı: Galibiyeti Hak Etmedik
- Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a Transfer Eleştirisi
DÜNYA HABERLERİ
- Kalçasındaki Tümör 40 Yıldır Büyüyor, Adım Bile Atamıyor
- Hızla Dünya'ya Yaklaşıyor! 100 Kiloluk Moloz Başınıza Düşebilir
- İran'dan Abd'ye Tehdit Gibi Açıklama: Anlaşmadan Çekilirse Sonu Olur
- Nato'dan Türkiye Ve Abd'ye Çağrı: Krizi En Kısa Sürede Çözün
- Kaliforniya'daki Orman Yangınları Söndürülemiyor: 29 Ölü, 400 Kayıp
Bu Haberle İlgili Yorumlar