Türk Silahlı Kuvvetlerince Mardin'in Kızıltepe kırsalına yönelik 21 Eylül'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde mavi kategoride yer alan "Rubar Quser" kod adlı Şerif Başboğa olduğu tespit edildi.

5 EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yurtiçi olaylar ve günlük faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonlarda, tespit edilen 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.

BİR İŞBİRLİKÇİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Hani ve Kocaköy ilçelerindeki operasyonlarda, bir av tüfeği, 6 bin 500 kök kenevir bitkisi, 50 kilo kubar esrar ele geçirildi, olaya ilişkin bir işbirlikçi yakalandı. Diyarbakır Çınar'da ise güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen adli aramada, iki bina içerisinde 45 tüp, 4 telsiz ele geçirildi, bir işbirlikçi gözaltına alındı.

Kaynak: haberinburada