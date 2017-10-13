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Hava operasyonunda 6 terörist öldü! Biri mavi kategoride yer alıyor

HAVA OPERASYONUNDA 6 TERÖRİST ÖLDÜ! BİRİ MAVİ KATEGORİDE YER ALIYOR

Mardin Kızıltepe'de düzenlenen hava operasyonunda ölen 6 teröristten birinin mavi kategoride yer alan "Rubar Quser" kod adlı Şerif Başboğa olduğu tespit edildi.

Tarih : 13 Ekim 2017, 22:00
Puan Ver : Hava Operasyonunda 6 Terörist Öldü! Biri Mavi Kategoride Yer Alıyor(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mardin'in Kızıltepe kırsalına yönelik 21 Eylül'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde mavi kategoride yer alan "Rubar Quser" kod adlı Şerif Başboğa olduğu tespit edildi.

5 EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yurtiçi olaylar ve günlük faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonlarda, tespit edilen 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.

BİR İŞBİRLİKÇİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Hani ve Kocaköy ilçelerindeki operasyonlarda, bir av tüfeği, 6 bin 500 kök kenevir bitkisi, 50 kilo kubar esrar ele geçirildi, olaya ilişkin bir işbirlikçi yakalandı. Diyarbakır Çınar'da ise güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen adli aramada, iki bina içerisinde 45 tüp, 4 telsiz ele geçirildi, bir işbirlikçi gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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