

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta PKK'ya, Suriye'de de IŞİD'e yönelik önceki gece başlattığı karadan ve havadan operasyonlarını dün öğleden sonraya kadar sürdürdü.







Kuzey Irak'a yönelik hava operasyonlarına Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden, İncirlik'ten, Batman Havaalanı'ndan havalanan 50 adet ‘Savaşan Şahin' F-16 ile Malatya Erhaç'taki 7'nci Ana Jet Üssü'nden havalanan 25 F4-2020 Terminatör savaş uçağı katıldı. Önceki akşam 22.30'da başlayan büyük hava operasyonu dün öğleden sonra saat 15.00'e kadar sürdü.