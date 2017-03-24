

FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin mahrem yapılanması ve örgüt üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında hazırlanan "mahrem imamlar" iddianamesinde, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Bölge yapılanması da irdelendi.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan iddianamede, 2013'ten bu yana Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Bölge yapılanması içindeki bölge sorumluları, müdürler, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin listesine de yer verildi.







Hava Kuvvetleri içindeki örgüt üyesi askerlerin başındaki sivil imamların İngilizce, fizik ve matematik öğretmenliğinin yanı sıra Maliye ve TÜBİTAK'ta görev yapan isimlerden oluştuğu belirlendi.







kaynak:memurlar