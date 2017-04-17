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hava kirliliği bakın kolesterolü nasıl etkiliyor!

HAVA KİRLİLİĞİ BAKIN KOLESTEROLÜ NASIL ETKİLİYOR!

Yüksek oranda hava kirliliğine maruz kalmanın iyi kolesterol olarak bilinen HDL seviyesini düşürdüğü bildirildi

Tarih : 17 Nisan 2017, 11:05
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Yüksek oranda hava kirliliğine maruz kalmanın iyi kolesterol olarak bilinen HDL seviyesini düşürdüğü bildirildi.



"Medical News Today" internet sitesinde ABD'de yapılan bir araştırmaya yer verildi. Araştırma özellikle trafiğin neden olduğu hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde yaşayan yetişkinlerin HDL seviyesinin düşük olabileceğini ortaya çıkardı.



Çalışmaya katılan 6 bin 654 orta yaşlı ve yaşlının HDL seviyeleri ve HDL partiküllerinin sayıları incelendi.



Havadaki zararlı parçacık oranı PM'ye ortalama 3 ay maruz kalan kişilerin, PM'ye daha az maruz kalanlara oranla HDL partikül sayılarının düşük olduğu görüldü.



PM bileşeni olan ve büyük oranda motorlu taşıtlardan kaynaklanan karbon siyahına bir yıldan uzun süre yüksek oranda maruz kalanların, karbon siyahına daha az maruz kalanlara göre düşük HDL seviyesine sahip olduğu belirlendi.



 



kaynak:habertürk








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