

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Bakırköy Yeşilköy'de bulunan Hava Harp Okulu'nda arama yapıldı.







HAVA HARP OKULUNDA VE LOJMANLARDA ARAMA YAPILDI







Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda özel harekat, sivil ve resmi polis ekibiyle Hava Harp Okulu'nda ve lojmalarında arama yapıldı.







Üzerlerinde Jandarma yelekleri olan askerlerin de aramalar sırasında Hava Harp Okulu'na girdiği görüldü. Arama çalışmaları ardından ellerinde delil poşetleri ve arama tutanakları olan polis ekipleri Hava Harp Okulu'ndan ayrıldı.







4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA







Hava Harp Okulu'nda yapılan aramalar sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.Darbe girişiminde bulunan yaklaşık 25 general ve ve subayın Hava Harp Okulu'nda toplantı yaptıkları, daha sonra okuldaki güvenlik kameraları ile harddisklerin söküldüğü öğrenildi.







KOMUTANIN CEP TELEFONU ÇÖPTE BULUNDU







Aramalarda güvenlik kameraları ile Okul Komutanı Tümgeneral Fethi Alpay'ın olay gecesi kullandığı cep telefonunun çöpte bulunduğu belirtildi. Okulun mühimmat kısmında bir kısım silahların olmadığı, şarjörlerinin basılı olduğu tespit edildi.