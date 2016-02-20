O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

HAVA HAREKATINDA MARDİN İLİ SÖZDE EYALET SORUMLUSU VE BERABERİNDEKİLER ÖLDÜRÜLDÜ


HAVA HAREKATINDA MARDİN İLİ SÖZDE EYALET SORUMLUSU VE BERABERİNDEKİLER ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 20 Şubat 2016, 09:27
Puan Ver : Hava Harekatında Mardin İli Sözde Eyalet Sorumlusu Ve Beraberindekiler Öldürüldü(10/10)9


Güvenliklik birimlerinden alınan bilgiye göre , pkk'lı elebaşlarından biri olan Dersim Alan sorumlusu Baran Kod isimli İsmail Aydemir 16 Eylül 2015 tarihinde alınan istihbarat sonucu olarak kırsalda yapılmış olan bir toplantı anında düzenlenen hava harekatıyla beraberindeki kağıt üzerinde önder kadrosuyla beraber öldürüldü.



Bir ihbarı değerlendiren Türk Silahlı Kuvvetleri, hiç zaman geçirmeden Mardin ili kırsalında BTÖ üyesi teröristlerin bir toplantı yaptığını öğrendi ve bölgeye hemen gönderilen Hava Kuvvetlerine ilişkin F-16'lar ile mevzubahis grubu yer aldıkları alanda imha edildi.



İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre; mevzubahis toplantıya başkanlık eden Mardin ili kağıt üzerinde Kent sorumlusu Botan kod isimli Faruk Atan ve beraberindeki kağıt üzerinde önder kadrosu imha edildi.Bu ihbarı bizzat içlerinden bir haber personeli yapmış ve ihbarında; Botan kod isimli Faruk Atan'ın Mardin Nusaybin'de ve Şırnak İdil'de operasyon icra eden güvenlik kuvvetleri birimlerine karşı eylemlerde yer alacağını ve bu sebeple bizzat buyruğundaki önder kadrosuyla bir toplantı yapacağını, bununla birlikte benzer kazalarda hükümet yanlısı olan yurttaşlara gözdağı vermek , ilçelerdeki pkk'lı unsurları destek etmek kasıtıyla farklı eylemler yapma istikametinde hazırlık içerisinde olduklarını duyurdu .



Ancak yapılmış olan etkili hava harekatı sonucu olarak grubun tamamı bu hain amaçlarına kavuşamadan öldürüldü.








Etiketler: Hava  Harekatında  Mardin  İli  Sözde  Eyalet  Sorumlusu  Ve  Beraberindekiler  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER