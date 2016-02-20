

Güvenliklik birimlerinden alınan bilgiye göre , pkk'lı elebaşlarından biri olan Dersim Alan sorumlusu Baran Kod isimli İsmail Aydemir 16 Eylül 2015 tarihinde alınan istihbarat sonucu olarak kırsalda yapılmış olan bir toplantı anında düzenlenen hava harekatıyla beraberindeki kağıt üzerinde önder kadrosuyla beraber öldürüldü.







Bir ihbarı değerlendiren Türk Silahlı Kuvvetleri, hiç zaman geçirmeden Mardin ili kırsalında BTÖ üyesi teröristlerin bir toplantı yaptığını öğrendi ve bölgeye hemen gönderilen Hava Kuvvetlerine ilişkin F-16'lar ile mevzubahis grubu yer aldıkları alanda imha edildi.







İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre; mevzubahis toplantıya başkanlık eden Mardin ili kağıt üzerinde Kent sorumlusu Botan kod isimli Faruk Atan ve beraberindeki kağıt üzerinde önder kadrosu imha edildi.Bu ihbarı bizzat içlerinden bir haber personeli yapmış ve ihbarında; Botan kod isimli Faruk Atan'ın Mardin Nusaybin'de ve Şırnak İdil'de operasyon icra eden güvenlik kuvvetleri birimlerine karşı eylemlerde yer alacağını ve bu sebeple bizzat buyruğundaki önder kadrosuyla bir toplantı yapacağını, bununla birlikte benzer kazalarda hükümet yanlısı olan yurttaşlara gözdağı vermek , ilçelerdeki pkk'lı unsurları destek etmek kasıtıyla farklı eylemler yapma istikametinde hazırlık içerisinde olduklarını duyurdu .







Ancak yapılmış olan etkili hava harekatı sonucu olarak grubun tamamı bu hain amaçlarına kavuşamadan öldürüldü.