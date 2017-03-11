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hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

HAVA HAREKATINDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında belirlenen terör örgütü hedeflerine düzenlenen harekatta 4 terörist etkisiz hale getirildi, 2 silah mevzisi imha edildi

Tarih : 11 Mart 2017, 12:41
Puan Ver : Hava Harekatında 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(9/10)6


Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında tespit edilen terör örgütü hedeflerine düzenlenen harekatta 4 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Yüksekova kırsalına dün öğleden sonra hava harekatı düzenlendi.



 



kaynak:sabah








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