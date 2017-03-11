

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında tespit edilen terör örgütü hedeflerine düzenlenen harekatta 4 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Yüksekova kırsalına dün öğleden sonra hava harekatı düzenlendi.







kaynak:sabah