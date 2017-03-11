HAVA HAREKATINDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında belirlenen terör örgütü hedeflerine düzenlenen harekatta 4 terörist etkisiz hale getirildi, 2 silah mevzisi imha edildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında tespit edilen terör örgütü hedeflerine düzenlenen harekatta 4 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Yüksekova kırsalına dün öğleden sonra hava harekatı düzenlendi.
kaynak:sabah
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