

Baharın yüzünü gösterdiği bu günlerde Meteoroloji, Türkiye'nin ülkenin doğu illerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.



Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Van ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.







kaynak:milliyet