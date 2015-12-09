HAVA DURUMU METEOROLOJİ TARAFINDAN AÇIKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara hava durumunu vatandaşlarla paylaştı. Ankara hava durumuna göre bugün başkentte havanın puslu ve sisli olması bekleniyor. İşte Ankara hava durumu detayları...
Ankara hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından belirlendi. Meteoroloji, Ankara hava durumu tahminlerini resmi internet sitesinden vatandaşlarla paylaştı. Geçtiğimiz hafta kar yağışının etkili olduğu başkent Ankara'da kar etkisini kaybederken, bugün puslu bir hava yaşanacak. Meteoroloji'nin Ankara hava durumu tahminlerine göre sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde olması
bekleniyor. Rüzgarın genellikle doğu yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hafta genelinde Ankara'da en düşük sıcaklık değerinin -4 derece, en yüksek sıcaklığın ise 11 derece olması tahmin ediliyor.
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