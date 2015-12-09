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hava durumu meteoroloji tarafından açıklandı

HAVA DURUMU METEOROLOJİ TARAFINDAN AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara hava durumunu vatandaşlarla paylaştı. Ankara hava durumuna göre bugün başkentte havanın puslu ve sisli olması bekleniyor. İşte Ankara hava durumu detayları...

Tarih : 09 Aralık 2015, 09:33
Puan Ver : Hava Durumu Meteoroloji Tarafından Açıklandı(8/10)8


Ankara hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından belirlendi. Meteoroloji, Ankara hava durumu tahminlerini resmi internet sitesinden vatandaşlarla paylaştı. Geçtiğimiz hafta kar yağışının etkili olduğu başkent Ankara'da kar etkisini kaybederken, bugün puslu bir hava yaşanacak. Meteoroloji'nin Ankara hava durumu tahminlerine göre sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde olması

bekleniyor. Rüzgarın genellikle doğu yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hafta genelinde Ankara'da en düşük sıcaklık değerinin -4 derece, en yüksek sıcaklığın ise 11 derece olması tahmin ediliyor.








Etiketler: Hava  Durumu  Meteoroloji  Tarafından  Açıklandı    haber

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