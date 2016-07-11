

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.







Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege Kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.







Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:







Ankara:Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 30



İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 29



Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 31



İzmir: Az bulutlu ve açık 36



Adana: Az bulutlu ve açık 35



Antalya: Az bulutlu ve açık 35



Konya: Az bulutlu ve açık 29



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Erzurum: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 22



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36







METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI - 10 TEMMUZ 2016







Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren 12 Temmuz Salı gününe kadar Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de sıcaklıkların 1 ila 3 derece arasında düşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.