HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege Kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara:Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 30
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 29
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Konya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI - 10 TEMMUZ 2016
Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren 12 Temmuz Salı gününe kadar Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de sıcaklıkların 1 ila 3 derece arasında düşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
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