

Bayram tatili sıcaklarla geldi ve sıcaklıklar durmaksızın yükseliyor. Yurt genelinde etkisini gösteren kavurucu sıcaklar hafta sonu rekor seviyelere ulaşacak. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Ardahan, Çorum'un kuzey çevreleri, Amasya'nın batı ilçeleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



1 TEMMUZ SICAKLIK REKORU GÜNÜ OLACAK



Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da 1 Temmuz Cuma günü geçmişte gerçekleşen en yüksek sıcaklık 32,5 olurken, bu sene 1 Temmuz'da beklenen sıcaklık 34 derece oldu. Rekor sıcaklıklar İzmir'de de etkili olacak, 1 Temmuz Cumartesi günü İzmir'de geçmişte yaşanan en yüksek sıcaklık 36,6 olurken, bu cumartesi günü 40 derecelik sıcaklık bekleniyor. Gölgede beklenen bu sıcaklıkların İstanbul'da 40 derecenin üzerine, İzmir'de ise 45 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Başkent Ankara'da 1 Temmuz'da rekor kıracak, geçmişte aynı tarihte en yüksek 33,4 dereceyi gören Ankara bu cumartesi gölgede 36 dereceyi görecek. Ankara'da güneş altında sıcaklığın 40 derenin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.







kaynak:sözcü