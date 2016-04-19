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HAVA DESTEKLİ, 700 POLİSLE ŞAFAK OPERASYONU!


HAVA DESTEKLİ, 700 POLİSLE ŞAFAK OPERASYONU!
Tarih : 19 Nisan 2016, 09:26
Puan Ver : Hava Destekli, 700 Polisle Şafak Operasyonu!(7/10)9


Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın sonucunda Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçesinde 54 adreste bulunan şahısların uyuşturucu satarak gençleri zehirlediğini belirlendi. Bu tespitin üzerine uyuşturucuyla mücadele ekipleri şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Saatler 05.00'i gösterdiğinde 3 noktadan 700 polis helikopter desteğiyle operasyona başladı. Daha önceden belirlenen 54 adrese polis eş zamanlı olarak girdi. Burada polis belirlediği zanlıları tek tek gözaltına aldı. Evlerde narkotik uzmanı köpekler arama yaptı. Polis bu arada bir bilardo salonunda da uyuşturucu satıldığı ihbarını alarak buraya da baskın yaptı.



Kale gibi korunan bilardo salonuna kapısını koç başı ile kırarak giren polis ekipleri ve narkotik uzmanı köpek bilardo salonunda arama yaptı. Narkotik uzmanı köpek salonda bir çok noktaya tepki verdi. Polis yaptığı araştırmada salonda akşamdan uyuşturucu içildiğini ve kırıntıları kaldığı için köpeğin çok fazla tepki verdiği tespit etti.



Emniyet güçleri yaptığı aramada bilardo masasının içinde av tüfeği fişekleri ele geçirdi. Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne operasyonda terör, asayiş, kaçakçılık ve organize şube müdürlükleri de destek verdi. Operasyonda 54 noktada 35 kişi gözaltına alındı. Polis yapılan aramalarda 4 tabanca, 4 tüfek, 61 kilo 100 gram kubar esrar, 244 gram kokain, 29 bin 700 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi.

 








Etiketler: Hava  Destekli  700  Polisle  Şafak  Operasyonu    haber

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