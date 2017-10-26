HATIRALAR SARDI DÖRT BİR YANINI! ÖLEN DOSTUNU İZLERKEN DUYGULANDI
Hollanda'dan gelen bir video, izleyenleri duygulandırdı. River isimli köpeğin, kaybettiği eski dostunu izlerken yaşadığı duygusal anlar herkesin yüreğini sızlattı.
Hollanda'daki bir K9 subayı, köpeği River'ın görüntülerini internette paylaştı. Videoda köpeğin bir süre önce ölen arkadaşı ve yine kendisi gibi polis köpeği olan Dana ile oynadıkları görüntüler vardı.
TABLETTEN SEYRETTİ
Eski dostu ile oyun oynadıkları anları tabletten izleyen River'ın kafasını eğip duygulandığı o anlar seyredenlerin yüreklerini burktu. River'ın, eski güzel günlerinden kalan bu hatırayı üzgün bir şekilde seyrettiği görülürken, eski partneri Dana'nın bu görüntüler çekildikten 4 hafta sonra hayatını kaybettiği açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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