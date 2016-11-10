

Magazin dünyasının en yakışan çiftlerinden olan Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'dan iyi haber. Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar geçtiğimiz mayıs ayında evlenerek 5 yıllık aşklarını nikah masasına taşımışlardı. Dizi setinde tanışan çift, her seferinde bebek iddialarını reddetmişti.



Bu sezon hiçbir dizide yer almayan Hatice Şendil'in karnı göründü ve 'Bu göbek değil bebek' açıklamasını yaptı. Tiyatro oyunu 'Nereye Gitti Bütün Çiçekler'in galasına katılan çift, 'Gördüğünüz göbek değil, bebek. Hamileliğimin 4'üncü ayının içindeyim.' açıklamasında bulundu. Çiftin erkek bebekleri olacak. Güzel oyuncu Hatice Şendil, daha önce 'Bebeğimiz olsa bile söylemek istemiyoruz. Bu bizim mahremimiz' demişti.







kaynak:haberler