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Hatem Ben Arfa'nın yeni durağı belli oldu

HATEM BEN ARFA'NIN YENİ DURAĞI BELLİ OLDU

Bir dönem Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa, Rusya Liginin ilk yarısını lider kapatan Lokomotiv Moskova'ya transfer oluyor.

Tarih : 30 Aralık 2017, 04:50
Puan Ver : Hatem Ben Arfa'nın Yeni Durağı Belli Oldu(5/10)1

Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'nın yeni durağı belli oluyor.

Paris Saint-Germain'in kadro dışı bıraktığı 30 yaşındaki oyuncu devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak ve Lokomotiv Moskova'ya transfer olacak.

PSG'NİN İZİN VERMESİ BEKLENİYOR

Fransız Canal + gazetesi yazarı Romain Collet-Godin'in iddiasına göre Lokomotiv Moskova, Ben Arfa ile her konuda anlaştı. Transfer için ise PSG'nin Ben Arfa'ya izin verilmesi bekleniyor.

LEICESTER CITY İDDİASI

Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen futbolcu ile Premier Lig ekibi Leicester City'nin de ciddi bir şekilde ilgilendiği kaydedildi.

Sezon başında Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ile ciddi bir şekilde ilgilenmiş ancak transfer, sonuca bağlanamamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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