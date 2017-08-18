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Hatay'dan Acı Haber: Çatışmada Yaralanan Uzman Çavuş, Hastanede Şehit Oldu

HATAY'DAN ACI HABER: ÇATIŞMADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 01:30
Puan Ver : Hatay'dan Acı Haber: Çatışmada Yaralanan Uzman Çavuş, Hastanede Şehit Oldu(5/10)1

Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuştan acı haber geldi.

ÇATIŞMADA YARALANMIŞTI, HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Karayılan Mahallesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilirken çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan asker ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ACI HABER, ŞEHİDİN BABA EVİNE KOR GİBİ DÜŞTÜ

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 29 yaşındaki Abdullah Akdeniz'in, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin ailesi ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİT, EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Ailenin 8 çocuğundan biri olan şehit uzman çavuş Abdullah Akdeniz'in Mükerrem Akdeniz ile evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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