HATAY'DAN ACI HABER: ÇATIŞMADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuştan acı haber geldi.
ÇATIŞMADA YARALANMIŞTI, HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Karayılan Mahallesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilirken çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan asker ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
ACI HABER, ŞEHİDİN BABA EVİNE KOR GİBİ DÜŞTÜ
PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 29 yaşındaki Abdullah Akdeniz'in, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin ailesi ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
ŞEHİT, EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI
Ailenin 8 çocuğundan biri olan şehit uzman çavuş Abdullah Akdeniz'in Mükerrem Akdeniz ile evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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