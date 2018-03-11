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Hatay'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

HATAY'DAN ACI HABER! 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Son dakika... Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı.

Tarih : 11 Mart 2018, 00:40
Puan Ver : Hatay'dan Acı Haber! 1 Askerimiz Şehit Oldu(9/10)5

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında seyreden bir askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.

3 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan ve yaralanan 3 asker, ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI ASKERLERDEN BİRİ HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Yaralılardan durumu ağır olan asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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