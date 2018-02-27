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Hatay'da Vatandaşlar Silaha Sarılıp Terörist Avına Çıktı!

HATAY'DA VATANDAŞLAR SİLAHA SARILIP TERÖRİST AVINA ÇIKTI!


Hatay'da vatandaşlar silaha sarılıp terörist avına çıktı!
Tarih : 27 Şubat 2018, 22:50
Puan Ver : Hatay'da Vatandaşlar Silaha Sarılıp Terörist Avına Çıktı!(9/10)5

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları'ndan sızmaya çalışan bir terörist ölü ele geçirildi. Olayı duyan vatandaşlar terörist avına çıkınca, güvenlik kuvvetleri olaya müdahale etti.

TÜRKİYE'YE SIZMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Hassa ilçesi Akbez Amanoslar kırsalı Işgıncık Tepe mevkiinde Türkiye'ye sızmaya çalışan bir PKK'lı terörist tespit edildi. Türk askeri ile yaşanan sıcak çatışmada etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet termal dürbün, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

VATANDAŞLAR BÖLGEYE AKIN ETTİ

Terör örgütü mensubunun Türkiye'ye sızdığını öğrenen çevre halkı da olayın yaşandığı mevkiye akın etti. Araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, Türk askerinin teröristi etkisiz hale getirdiğini öğrenince rahat nefes aldı.

Teröristin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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