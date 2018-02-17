HATAY'DA TOPLANMA MERKEZİNE SALDIRI! 5 ÖSO'LU VE 2 ASKERİMİZ YARALANDI
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yakınlarında, Suriye sınırı Kalatepe mevkiinde, ÖSO askerlerinin toplanma merkezine yönelik saldırıda, 5 ÖSO mensubu ile 2 Türk askerinin yaralandığı, yaralıların bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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