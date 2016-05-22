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HATAY'DA TEKNEDE PATLAMA: 1 ŞEHİT


HATAY'DA TEKNEDE PATLAMA: 1 ŞEHİT
Tarih : 22 Mayıs 2016, 11:53
Puan Ver : Hatay'da Teknede Patlama: 1 Şehit(10/10)12


Hatay'da, Sahil Güvenlik ekiplerinin inceleme yaptığı teknede meydana gelen patlamada, bir asker şehit oldu. İlk belirlemelere göre biri asker 2 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir balıkçı teknesinden Sahil Güvenliğe “Açıkta bir tekne var. Teknede cesetler bulunuyor” ihbarında bulunuldu. Sahil Güvenlik ekibinin bot ile tekneye yaklaşarak inceleme yaptığı sırada ise patlama meydana geldi.



Patlama sesi Samandağ ilçesinden de duyuldu. Büyük korku yaşayan vatandaşlar Çevlik Sahili'ne akın etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile getirilen yaralı balıkçı ve asker, daha sonra hastaneye götürüldü.








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