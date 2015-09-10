

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınında sınırda görev yapan 21 yaşındaki Piyade Er Gökhan Çakır, 'Özgür Suriye Ordusu'na bağlı grupların kontrolündeki Suriye tarafından gelen merminin isabet etmesi ile şehit oldu. Valilik, angajman kuralları gereği merminin geldiği tarafa misliyle karşılık verildiğini açıkladı.