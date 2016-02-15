HATAY'DA ŞEHİT EDİLEN ASKER
Yayladağı'nda Suriye sınırından geçmek isteyen insan kaçakçılarına müdahale ederken bıçaklanarak şehit edilen Mustafa Uygun'un şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesindeki babası Cevdet Uygun ile annesi Keziban Uygun'a iletildi.
Şehidin yakınları ve vatandaşlar, acı haber üzerine eve geldi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
Uygun'un altı ay önce göreve başladığı ve 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.
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