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HATAY'DA ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ UYGULAMASI


HATAY'DA ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ UYGULAMASI
Tarih : 21 Aralık 2016, 10:46
Puan Ver : Hatay'da Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması(9/10)7


Hatay Valiliği, terör örgütü PKK/KCK tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması amacıyla Amanos kırsalındaki bazı bölgeleri, 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, belirlenen bölgelerde güvenlik güçlerince 22 Aralık'tan 5 Ocak 2017 tarihine kadar operasyon düzenlenecek.



Bu kapsamda vatandaşlara, 15 günlük süreyle ilan edilen özel güvenlik bölgelerine girmemeleri uyarısında bulunuldu.



Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçelerini kapsayan özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlar şöyle:



"Edikli Tarla mevki, Sarnıç Tepe, Ardıçlı Tepe, Üçkaya Tepe, Kuşçu Tepe, Daz Dağı, Duranın Yurdu, Koyun Eğreği Tepe bölgeleri içinde kalan Çatköy, Tohtak, Kapılı, Namaztaşı mahalleleri ile Saylağın, İkidipli, Akelma, Devehayması, Macıklı, Balarmut, Yatak, Mıtıklar, Bülke, Ufakalıç, Gazelli, Küftarla, Koscak, Çatnergis, Karamezra, Domuzdamı yaylaları bölgesi ve kırsalı."



 



kaynak:sabah








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