Hatay' ın Arsuz ilçesi'nde Karaağaç mahallesinde bir okul inşaatında göçük meydana geldi.

2 İŞÇİ KURTARILDI

İtfaiye ve AFAD ekipleri 2 işçiyi yaralı kurtarırken, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: haberinburada