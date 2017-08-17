HATAY'DA OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ
Hatay' ın Arsuz ilçesi'nde Karaağaç mahallesinde bir okul inşaatında göçük meydana geldi.
2 İŞÇİ KURTARILDI
İtfaiye ve AFAD ekipleri 2 işçiyi yaralı kurtarırken, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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