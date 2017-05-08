HATAY'DA 'MAHREM İMAMLAR' OPERASYONU: 16 GÖZALTI
Hatay'da FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik operasyon düzenlendi, 16 kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"na yönelik yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün Hatay yapılanmasındaki "mahrem imamları"na yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, çeşitli kurumlardaki FETÖ üyelerinden sorumlu oldukları belirlenen 16 kişi gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şahıs, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
kaynak:sabah
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