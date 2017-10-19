HATAY'DA KARAKOLA SALDIRI! PKK'LI TERÖRİSTLERLE SICAK ÇATIŞMA ÇIKTI
Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma karakoluna teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Çevlik tatil yöresinde bulunan jandarma karakoluna teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Çatışmanın devam ettiği bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Kaynak: haberinburada
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