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HATAY'DA KARAKOLA SALDIRI! PKK'LI TERÖRİSTLERLE SICAK ÇATIŞMA ÇIKTI


Hatay'da Karakola Saldırı! PKK'lı Teröristlerle Sıcak Çatışma Çıktı
Tarih : 19 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : Hatay'da Karakola Saldırı! Pkk'lı Teröristlerle Sıcak Çatışma Çıktı(7/10)3

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma karakoluna teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Çevlik tatil yöresinde bulunan jandarma karakoluna teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Çatışmanın devam ettiği bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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