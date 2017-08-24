Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

HATAY'DA İNSAN KAÇAKÇILARI, JANDARMAYLA ÇATIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI


Hatay'da İnsan Kaçakçıları, Jandarmayla Çatıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Tarih : 24 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Hatay'da İnsan Kaçakçıları, Jandarmayla Çatıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı(7/10)3

Hatay'ın Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesi girişinde, kaçakların bulunduğu araçtan, jandarma ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada, kaçakların taşındığı araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

JANDARMANIN 'DUR' İHTARINA UYMADIALR

Bugün öğle saatlerinde sınırdan kaçak göçmenleri aldığı iddia edilen minibüs ile ona öncülük ettiği öne sürülen bir otomobil, Altınözü Oymaklı Mahallesi girişinde devriye görevindeki jandarma timinin dikkati çekti. Jandarmanın, 'dur' ihtarına uymayan öncü araçtan güvenlik güçlerine ateş açıldı. Jandarmaya ateş açılan araç ile kaçakların bulunduğu minibüs bölgeden hızla uzaklaştı.

ÇATIŞMANIN ARDINDAN KAÇAN OTOMOBİL ARANIYOR

Kaçan araçları takibe alan jandarma ekipleri, Çetenli Mahallesi girişinde iki araca müdahalede bulundu. Öncü araçtan bir kez daha ateş açılması üzerine çıkan çatışmada, minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çatışmanın ardından bölgeden kaçan plakası belirlenemeyen otomobil aranıyor.

Çatışmanın yaşandığı bölgeden fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hatay  Da  İnsan  Kaçakçıları  Jandarmayla  Çatıştı  1  Ölü  5  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER