HATAY'DA İNSAN KAÇAKÇILARI, JANDARMAYLA ÇATIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Hatay'ın Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesi girişinde, kaçakların bulunduğu araçtan, jandarma ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada, kaçakların taşındığı araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
JANDARMANIN 'DUR' İHTARINA UYMADIALR
Bugün öğle saatlerinde sınırdan kaçak göçmenleri aldığı iddia edilen minibüs ile ona öncülük ettiği öne sürülen bir otomobil, Altınözü Oymaklı Mahallesi girişinde devriye görevindeki jandarma timinin dikkati çekti. Jandarmanın, 'dur' ihtarına uymayan öncü araçtan güvenlik güçlerine ateş açıldı. Jandarmaya ateş açılan araç ile kaçakların bulunduğu minibüs bölgeden hızla uzaklaştı.
ÇATIŞMANIN ARDINDAN KAÇAN OTOMOBİL ARANIYOR
Kaçan araçları takibe alan jandarma ekipleri, Çetenli Mahallesi girişinde iki araca müdahalede bulundu. Öncü araçtan bir kez daha ateş açılması üzerine çıkan çatışmada, minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çatışmanın ardından bölgeden kaçan plakası belirlenemeyen otomobil aranıyor.
Çatışmanın yaşandığı bölgeden fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
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