

Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde filikada gelen patlamanın terör saldırısı olduğu bilgisine ulaşıldı. Hatay Valisi Ercan Topaca, 'Denizin ortasında bu botu koyarak, içine iki ölmüş insanı, muhtemelen öldürerek koydular. Hiç insani bir şey değil. Tabii amaç bizim sahil güvenlik ekibini oraya çekmek, orada tuzaklanmış bir şeye müdahale edildiği zaman patlayacak ve 5-10 askerimizin ölmesi hedefti' dedi



Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, ekiplerin tuzaklanan patlamanın terör saldırısı olduğu yönünde bulgulara ulaştığı bildirildi. Dün saat 08.00 sıralarında Çevlik Sahili'nin 3-4 kilometre açığındaki bir filikada 2 ceset olduğunu gören Ali Doğru'nun ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. İhbarcıyla birlikte filikanın yanına giden ekipler, yaptıkları incelemede 2 cesetle karşılaştı. Ekipler filikayı halatla çekmek isterken önceden tuzaklanan patlayıcı infilak etti.







Samandağ merkezden de duyulan şiddetli patlamada sözleşmeli er 23 yaşındaki Alper Al olay yerinde şehit olurken, Ali Doğru yaralandı. Dalgıçlar tarafından denizde yürütülen arama tarama çalışmalarında filikadaki cesetlerin biri dün akşam saatlerinde, diğeri de bu sabah saatlerinde bulundu. Patlama nedeniyle parçalara ayrılan cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Patlamada yaralanarak Antakya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ali Doğru'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Öte yandan patlamanın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma da devam ediyor. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarda ekiplerin patlamanın terör saldırısı olduğu yönünde bulgulara ulaştığı kaydedildi. Filikanın nereden geldiğinin, cesetlerin kimliğinin, patlayıcının hangi örgüt tarafından tuzaklandığının tespiti için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.







Vali: Hedef 5-10 askerin şehit edilmesiydi







Hatay Valisi Ercan Topaca, dün Samandağ'da bir askerin şehit olduğu patlamadaki asıl hedefin, sahil güvenlik ekiplerini bölgeye çekip, oraya gelecek 5-10 askerin şehit edilmesi olduğunu söyledi.







Ahilik Haftası nedeniyle Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz ve esnaftan oluşan heyeti kabul eden Vali Ercan Topaca, dün Samandağ ilçesi Çevlik Limanı yakınlarında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.







Patlamada 1 askerin şehit olduğunu anımsatan Vali Ercan Topaca şöyle konuştu: "Tabi zaman zaman şehitler veriyoruz. Dün Samandağ ilçemizde 1 şehidimiz oldu, denizin ortasındaki bir bota, denizciler buna 'can salı' diyorlar. Çevlik Limanı'ndan yaklaşık 4 kilometre açıkta bir balıkçı kardeşimiz görüyor. Sahil güvenliği arıyor ve 'Denizin ortasında bir bot var ve içinde 2 kişi yatıyor' diyor. Sahil güvenlik, hemen harekete geçiyor, oraya intikal ediyor. Gerçekten içinde iki insan, biri diğerinin üstüne gelecek şekilde, ayakları diğerinin üzerine gelmiş yatıyor. Sesleniyorlar, ses yok. Bakıyorlar ki ağız kısmında biraz morluklar var, suda kalmaktan dolayı. Ses olmayınca öldüğü anlaşılıyor, savcıya bilgi veriliyor. Savcı, diyor ki, 'Çekebiliyorsanız limana çekin, burada bakalım.' Başlıyorlar çalışmaya, tam botu bağlayıp hareket ettirir ettirmez patlıyor.







Orada askerimiz şehit oluyor. Tabii böyle bir şeyi düşünmek. Denizin ortasında bu botu koyarak, içine iki ölmüş insanı, muhtemelen öldürerek koydular. Kimlikleri henüz tespit edilebilmiş değil. Üzerinde çalışıyoruz. Zaten bir kısmı patlamayla parçalanmış cesetlerin. Hiç insani bir şey değil. Tabii amaç bizim sahil güvenlik ekibini oraya çekmek, orada tuzaklanmış bir şeye müdahale edildiği zaman patlayacak ve 5-10 askerimizin ölmesi hedefti. Ama o balıkçı kardeşimizin olayı görmesi, sahil güvenlik oraya gelene kadar orada beklemesi, sahil güvenlik gelince kendi botuyla yardımcı olması, ipi bağlamaya çalışması, sahil güvenlik botu da biraz açıkta beklemiş, neticede bir askerimizi kaybettik, balıkçı kardeşimiz yaralı. Hayati tehlike yok gözüküyor ama o patlamanın etkisiyle iç organlarında kanama olabileceğini de doktorlar ihtimal dahilinde tutarak gözetim altında tutuyorlar."