HATAY'DA ESKİ FUTBOLCU SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aracında silahlı uğrayan eski futbolcu Enes Burak Barış, başına gelen merminin ardından hayatını kaybetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aracında silahlı uğrayan eski futbolcu Enes Burak Barış hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay gece geç saatlerde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle giden eski futbolcu Enes Burak Barış'ın aracına yaklaşan motosikletli iki kişi pompalı tüfekle ateş ederek uzaklaştı. Saldırıda Barış, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil refüje çarparak durdu. Kurşunlardan birinin kafasına isabet ettiği belirlenen Enes Burak Barış hayatını kaybederken, motosikletli kasklı ve kar maskeli olduğu belirtilen saldırganların olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi.
BİR SÜRE ÖNCE FUTBOLU BIRAKMIŞTI
Geçmiş yıllarda profesyonel olarak 2. ve 3. ligde İskenderun Demirçelikspor'da oynayan ve bir süre önce futbolu bırakan Enes Burak Barış'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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