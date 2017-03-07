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hatay'da düşen suriye jetinin kara kutusuna ulaşıldı

HATAY'DA DÜŞEN SURİYE JETİNİN KARA KUTUSUNA ULAŞILDI

Hatay'a düşen Suriye uçağının enkazında, 2 Rus uzmanın da eşlik ettiği Ankara ve Eskişehir'den gelen kaza kırım ekibi tarafından yapılan incelemede karakutusu bulundu.

Tarih : 07 Mart 2017, 17:31
Puan Ver : Hatay'da Düşen Suriye Jetinin Kara Kutusuna Ulaşıldı(8/10)9


 Hatay sınırında düşen Suriye uçağıyla ilgili arama çalışmalarını sürdüren Kaza Kırım Heyeti, Rusya'dan 2 uzmanla Suriye'ye ait savaş uçağının enkazında inceleme yaptı. Çalışmada, uçağın karakutusuna ulaşıldı



UÇAĞIN NASIL DÜŞTÜĞÜ



Ankara ve Eskişehir'den gelen kaza kırım ekibi tarafından uçağın enkazında yapılan incelemede karakutusu bulundu. Rusya'dan gelen 2 uzmanın da yer aldığı ekip tarafından 3 ayrı noktada yürütülen çalışmada bulunan karakutu Ankara'ya gönderildi. Kara kutunun incelenmesinin ardından uçağın neden düştüğü anlaşılabilecek.



 



kaynak:haberler








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