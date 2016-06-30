

Hatay'ın Hassa İlçesinde 1 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'lının verdiği bilgi üzerine diğer 2 canlı bombayı yakalamak için bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.







Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde dün bir PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin, canlı bomba olduğunu ve kendisi gibi 2 kişinin daha bulunduğunu söylemesi güvenlik güçlerini alarma geçirdi. PKK'lı teröristin verdiği bilgi üzerine Hassa ilçesi Ardıçlı, Aktepe, Hacılar ve Söğüt Mahallelerinde operasyon başlatıldı. Kaymakamlık da operasyon başlatılan mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Amanos Dağları eteklerinde bulunan bölgede teröristlerle sıcak temas sağlandığı öğrenildi.