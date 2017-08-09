HATAY'DA BİR OKUL MÜDÜR YARDIMCISI DEAŞ'LI ÇIKTI!
İstanbul, Ağrı ve Hatay'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 1'i çocuk 7 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ üyesi A.B.'nin Hatay Hassa'da bir ilkokulda müdür yardımcısı olduğu belirlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ufuk Can Gazezoğlu'nun yürüttüğü DEAŞ soruşturmasında İstanbul, Ağrı ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 1'i çocuk M.A., M.P., A.B., E.F., S.F., H.E., ve D.İ. gözaltına alındı. Zanlıların ev ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.
OKUL MÜDÜR YARDIMCISI DEAŞ ÜYESİ ÇIKTI
Hatay'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.B.'nin Hassa ilçesinde bulunan bir ilkokulda müdür yardımcısı olduğu belirlendi. Müdür yardımcısı A.B.'nin İstanbul ve diğer illerdeki terör örgütü DEAŞ üyeleri örgütsel faaliyette olduğu tespit edildi.
"YALNIZ KURT" YAKALANDI
Gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi S.F.'nin dijital materyallerinin incelenmesinin ardından, Suriye'de DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi ile irtibatlı olduğu belirlendi. S.F.'nin Suriye çatışma bölgelerine giderek orada çatışma isteğinde bulunduğu iddia edildi. Ancak terör örgütü yöneticilerinin ise 'Cihad'ı Suriye'ye gelerek değil, Türkiye'de eylem yaparak gerçekleştirmesi için "Yalnız Kurt" isimli örgüt kitabının dijitalini gönderildiği kaydedildi.
"Yalnız Kurt" isimli DEAŞ terör örgütünün yayınladığı kitapta, eylem talimatları bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar