Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

Hatay'da Bir Okul Müdür Yardımcısı DEAŞ'lı Çıktı!

HATAY'DA BİR OKUL MÜDÜR YARDIMCISI DEAŞ'LI ÇIKTI!

İstanbul, Ağrı ve Hatay'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 1'i çocuk 7 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ üyesi A.B.'nin Hatay Hassa'da bir ilkokulda müdür yardımcısı olduğu belirlendi

Tarih : 09 Ağustos 2017, 21:30
Puan Ver : Hatay'da Bir Okul Müdür Yardımcısı Deaş'lı Çıktı!(10/10)6

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ufuk Can Gazezoğlu'nun yürüttüğü DEAŞ soruşturmasında İstanbul, Ağrı ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 1'i çocuk M.A., M.P., A.B., E.F., S.F., H.E., ve D.İ. gözaltına alındı. Zanlıların ev ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.

OKUL MÜDÜR YARDIMCISI DEAŞ ÜYESİ ÇIKTI

Hatay'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.B.'nin Hassa ilçesinde bulunan bir ilkokulda müdür yardımcısı olduğu belirlendi. Müdür yardımcısı A.B.'nin İstanbul ve diğer illerdeki terör örgütü DEAŞ üyeleri örgütsel faaliyette olduğu tespit edildi.

"YALNIZ KURT" YAKALANDI

Gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi S.F.'nin dijital materyallerinin incelenmesinin ardından, Suriye'de DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi ile irtibatlı olduğu belirlendi. S.F.'nin Suriye çatışma bölgelerine giderek orada çatışma isteğinde bulunduğu iddia edildi. Ancak terör örgütü yöneticilerinin ise 'Cihad'ı Suriye'ye gelerek değil, Türkiye'de eylem yaparak gerçekleştirmesi için "Yalnız Kurt" isimli örgüt kitabının dijitalini gönderildiği kaydedildi.

"Yalnız Kurt" isimli DEAŞ terör örgütünün yayınladığı kitapta, eylem talimatları bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hatay  Da  Bir  Okul  Müdür  Yardımcısı  Deaş    Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER