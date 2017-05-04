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hatay'da 3.8 şiddetinde deprem

HATAY'DA 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 11:29
Puan Ver : Hatay'da 3.8 Şiddetinde Deprem(5/10)6


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Turunçlu olan deprem saat 10.15 sıralarında yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.



 



kaynak:yenişafak








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