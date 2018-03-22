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Hatay'a Şehit Ateşi Düştü!

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ!

Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen sözleşmeli erin ana ocağına ateş düştü.

Tarih : 22 Mart 2018, 18:00
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Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Kadir Hasan Demiral'ın ana ocağına ateş düştü.

TUZAKLANAN EL YAPIMI BOMBA PATLADI

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde kontrol altına alınan Afrin'de bomba arama temizleme çalışması sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı bombanın patlaması sonucu 3 asker şehit oldu.

3 KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜ VE BEKAR

Şehitlerden piyade sözleşme er Kadir Hasan Demiral'ın Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan annesi Döne Demiral'a acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 3 kardeşin en büyüğü ve bekar olan şehidin babası ile annesinin ayrıldığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Antakya'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hatay  A  Şehit  Ateşi  Düştü    haber

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